律師：車神舒馬克仍無法站立

車神 mick schumacher。（美聯社）

根據CNN報導，前一級方程式賽車手麥克舒馬克的律師表示，舒馬克目前仍無法站立，即使在治療師的協助下仍是如此。

Die Bunte雜誌報導，舒馬克在旁人的協助下，可以開始小步行走。舒馬克的家人因此對該雜誌提起訴訟，舒馬克的律師在法庭上說，即使在治療師的協助下，舒馬克目前仍無法站立。

Die Bunte雜誌對CNN表示，對於這件事沒有評論。

(集團連線報導)