海碩男網》膝鈣化、長骨刺 林亮羽不悔職網路

18歲網球新秀林亮羽(右)海碩雙打搭檔老將王宇佐。(海碩整合行銷提供)

兩個月前才得知膝蓋鈣化、出現骨刺，18歲網球新秀林亮羽，深思後決定還是出賽海碩盃，早就預期發球會是一大致命，但19日全場出現15個雙發失誤，與雙打搭檔王宇佐不敵澳美聯軍伊布登／庫德拉無緣次輪，賽後還是落下失望淚水。

海碩盃前，林亮羽一度想過是否該棄賽，但決定給自己一次機會，只是直落二告負，離開球場前聽見球迷給他的掌聲，林亮羽情緒潰堤。

賽後紅著眼眶出席記者會，林亮羽透露，兩個月前得知自己膝蓋鈣化、長骨刺，是王宇佐夫婦陪他度過絕望時刻，「那時候有想過，我才18歲才剛轉職業，就發生這樣的事。都是他們鼓勵我，要我不要放棄，所以今天輸球覺得很對不起Jimmy。」

18歲網球新秀林亮羽(右)海碩雙打搭檔老將王宇佐。(海碩整合行銷提供)

在王宇佐眼裡，林亮羽是很有想法的孩子，一心想拚職業的他，先前拒絕任教父母要他去美國讀大學的建議，留在台灣讀國體大，並修習運動相關課程，盼藉課堂上知識少走點冤枉路，職業網球這目標，是自己給自己的承諾。

不管未來生涯命運如何安排，林亮羽說，「打球是我生命很重要的一部分，我會繼續為自己的夢想盡一份心力。」

(中時電子報)