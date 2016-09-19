里約帕運圓滿落幕 巴西任務完成

我要評比

2016年里約帕運昨晚在歡慶氣氛中圓滿閉幕，慶祝所有參與比賽選手超越身體限制的毅力，也歡慶人與人之間相互尊重差別的能力。

隨著里約帕運閉幕，巴西從2007年以來先後舉行美洲運動會、美洲帕運、洲際盃足球賽、世界盃足球賽和里約奧運等國際大型體育活動周期，也告一段落。

如同帕運選手在競技場上表現出來的大無畏精神，巴西也在國際各界質疑的眼光下證明「沒有什麼是不可能的。」昨晚的閉幕式讓所有巴西人因「圓滿完成任務」而露出釋懷的笑容。

昨晚的閉幕式和2016年里約奧運其他儀式一樣，沒有華麗的噱頭，只是呈現巴西人的樂觀、自信和熱情，以及巴西音樂藝術文化的多樣性。

里約奧運籌委會主席努茲曼（Carlos Arthur Nuzman）和國際帕拉林匹克委員會主席克雷文（PhilipCraven）在致詞前，特別為伊朗選手發聲，希望全體觀眾一起為17日下午意外身亡的自行車選手戈巴內札德（Bahman Golbarnezhad）默哀。

里約帕運閉幕式的特色當然少不了社會融入，舞台上巨大螢幕顯現的Google翻譯服務，扮演節目主持人的角色，由多元藝人穿插，巴西沒有隱藏國家社會的匱乏，但懂得呈現出結合殊異性的能力。

16面帕運獎牌得主、單單里約帕運就獲得6面的美國選手麥費登（Tatyana McFadden）和敘利亞難民選手胡塞尼（Ibrahim Al Hussein）一起獲得韓國醫生「Whang Youn Dai」終生成就獎。

依循儀式流程，里約市長派斯（Eduardo Paes）將帕拉林匹克旗幟交給東京都知事小池百合子。日本奧會宣傳短片介紹東京繼1964年之後，2020年將再度承辦帕運的歷程，由日本截肢名模Gimico、截肢舞者Koichi Omae和盲藝人Akira Hiyama做結尾。

里約奧運籌委會主席努茲曼致詞歡呼「總算完成任務！」「巴西等了20年才爭取到在里約舉行帕運，對許多人來說不可能的事，里約和巴西都做到了！」

克雷文也對里約帕運成功舉行讚譽有加，稱「巴西讓世界看到了一場體育的嘉年華會！」

如同一切正規流程結束、任務完成後，全場觀眾和選手再次陷入巴西營造的歡慶動感狂熱氛圍中，互邀2020年東京見。1050919

(中央社)