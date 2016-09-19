川普愛出怪招 珍古德：行為像黑猩猩
美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）愛出怪招和好發驚人語，搏媒體版面，人類學家珍古德（Jane Goodall）說，川普的行為就像雄性黑猩猩。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，珍古德告訴「大西洋月刊」（The Atlantic），川普的外在表現，在很多方面都讓她聯想到雄性的黑猩猩，以及他們的統治儀式。
珍古德說：「為了讓對手印象深刻，雄猩猩尋求在統治階層中崛起時，會有令人嘆為觀止的表現，像是跺腳，拍打地面，拖樹枝，和丟石頭等。」
「表現的越激烈和越有想像力，在階級中崛起越快，維持統治地位的時間可能越久。」
珍古德告訴「大西洋月刊」，在觀看川普辯論時，她會想到書中一頭名叫「麥克」（Mike）的黑猩猩。
珍古德在「與牠為伴-非洲叢林三十年」（My Lifewith the Chimpanzees）一書中寫到，麥克為了保持統治地位，嚇跑對手，會踢煤油罐。
川普和民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）預定9月26日交鋒，在紐約長島的霍夫斯特拉大學（Hofstra University）舉行首場辯論會。（譯者：中央社劉淑琴）1050919
(中央社)
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