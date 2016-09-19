教宗方濟各讚嘆台灣藝術家獻禮
台灣藝術家羅廣維與楊天奕在梵蒂岡獲教宗接見會，並分別精心準備鹽雕與水墨書畫獻給教宗。在場陪同的僑務委員劉鴻源表示，「除了感謝，教宗一再表示對台灣人民的祝福。」
雕塑家羅廣維、畫家楊天奕與僑務委員劉鴻源等，14日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（Piazza San Pietro）參加每週三舉行的接見大會。隨後羅廣維獻給教宗方濟各一座聖母懷抱耶穌的鹽雕，楊天奕則精心繪製一幅名為「希望的彩虹帶給世界和平」的水墨彩潑畫。
劉鴻源表示，「教宗方濟各兩手緊緊地握住我們的手，以慈愛的言語和微笑依依不捨地說，『非常高興，祝福你們、你們的國家和同胞。』」
劉鴻源並轉述，對於兩位藝術家以慈悲、愛與和平為主題創作，教宗方濟各讚不絕口、十分感動。
為了完成獻給教宗的鹽雕作品，羅廣維一年前就到羅馬訪問，拜會了中華民國駐教廷大使館與教廷的重要人士，後來花了三個月的時間才完成作品。楊天奕的畫作則有如行雲流水、扭轉乾坤。
在致贈給教宗前，兩位藝術家的作品在劉鴻源的安排下，先行在義大利北部的波隆那（Bologna）展出，受到一致好評。
劉鴻源說，「藝術家對於能夠擔任文化使者，讓世界看見台灣的軟實力，感到十分驕傲與榮幸。也很感謝各方協助，對於能夠順利把作品呈現給教宗並由教廷典藏，促進友好關係，感到很雀躍。」1050919
(中央社)
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