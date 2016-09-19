謝淑薇質疑補助款 網協：可查帳

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網球女將謝淑薇今天在臉書粉絲團質疑教育部公佈的補助款，中華網協回應，民間贊助部分網協並未經手，有經手的是優秀選手補助計劃約新台幣1000多萬元，可以查帳。

謝淑薇的臉書粉絲團「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」上表示，「若不是教育部公佈了我這些年拿了5000多萬的補助款，我也不知道自己有過這麼多補助」。

中華民國網球協會秘書長劉中興表示，民國94至105年，網協報給教育部體育署的優秀選手補助計劃，光謝淑薇的部分，是1000多萬元，其他民間贊助部分，網協並未經手。

劉中興表示，對網路上子虛烏有的指控，不予回應，如果有任何作假，會完全負法律責任。1050919

(中央社)