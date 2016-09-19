陸證券公司遭駭 85萬客戶收詐騙簡訊
中國大陸一家證券公司簡訊平台近來遭到不法分子駭入，向85萬名客戶發送詐騙簡訊。大陸監管部門已下發通報，提醒相關機構加強管理。
綜合大陸微博等媒體報導，3日凌晨，國都證券客戶接到以國都證券名義發送的含中獎資訊和網址連結的詐騙簡訊，隨後國都證券官方發送更正簡訊，當天在官方網站、微信公眾號上發布一則「防止電信詐騙的重要提示」。
報導說，這家證券公司簡訊平台系統被不法分子從外部攻入，不法分子破解密碼強度較低的用戶帳戶，並透過這個帳戶登陸簡訊平台，向85萬客戶發送詐騙短信。
大陸監管部門已通報此案例，要求相關行業自查簡訊平台系統，並加強資訊技術管理工作，包括健全資訊技術治理結構、對資訊系統實施用戶認證和訪問控制管理、加強密碼管理、建立監測機制、制定應急方案等。1050919
(中央社)
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