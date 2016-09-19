屋簷雨遮登記 內政部擬取消
內政部近日預告修正「地籍測量實施規則」部分條文，刪除建物所有權第一次登記的新成屋，其屋簷及雨遮以附屬建物辦理測量的規定。
為讓預售屋買賣計價方式明確，確保消費者權利，民國100年5月修正通過實施的「預售屋買賣定型化契約應記載事項」，明確規定預售屋的屋簷及雨遮僅能登記坪數，不能計價。
考量屋簷及雨遮因未具構造上獨立性，僅為建物的成分，非可供人員生活實質滯留可能的空間，不符合建物測繪登記的要件，因此，內政部在9月10日預告修正地籍測量實施規則，刪除屋簷及雨遮以附屬建物辦理測量的規定。
內政部地政司長王靚琇今天受訪表示，建物所有權第一次登記的新成屋，取消屋簷與雨遮的登記已討論多年，原本考量接受度不大，才於100年5月先採行預售屋只登記、不計價的方式；內政部近日檢討相關法規，營建單位也同意不登記，因此順勢修改地籍測量實施規則。
地籍測量實施規則預告修正期間為刊登公報次日起14天內，若無異議，內政部將依法公布實施。1050919
(中央社)
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