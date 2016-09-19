警察變竊賊 10萬交保

我要評比

台東縣警方偵辦一起竊案，結果抓到自己人。任職高雄市六龜分局的張姓警員夥2人到台東行竊，移送台東地檢署以新台幣10萬元交保。

警方表示，高雄市警局偵辦1起跨縣竊盜案，8月下旬聯合台東關山警分局組成專案小組逮捕3名竊賊，起出部分贓物及毒品，發現當中張姓嫌犯是高雄員警，訊後，依竊盜、毒品罪嫌移送台東地檢署偵辦，張警以10萬元交保。1050919

(中央社)