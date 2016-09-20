方大同〈很不低調〉致敬無名英雄

方大同近期來台宣傳新專輯。（賦音樂提供）

方大同近期來台宣傳新專輯。（賦音樂提供）

方大同將推出第９張專輯《JTW 西遊記》，新歌〈很不低調〉致敬默默付出的無名英雄；他有感而發表示，世界上有許多人默默的在自己的崗位上做好工作，可能是警衛、清潔人員、發明家等，看似微不足道，卻環環相扣。

「在寫這首歌的時候，也想到了自己從小到大的老師們，也想用這首歌向他們致敬，也是為了他們而寫」，他覺得自己所遇見的老師們，也都很刻苦、很努力地，將自身所學教導給下一代的我們。

歌名取為〈很不低調〉，MV卻以對比方式拍攝無名英雄的故事，藉歌探討社會議題，他還在歌裡加入一段藍調吉他的獨奏，小秀電吉他琴技。〈很不低調〉已於HitFM首播，23日數位平台全面上架。

(中時)