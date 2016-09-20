安娜貝爾回來了 第2集前導影片釋出

在《厲陰宅》中闖出名號的鬼娃娃「安娜貝爾」，在她的2014年獨立電影《安娜貝爾》橫掃了全球票房2億5700萬美元後，將繼續在明年（2017年）推出《安娜貝爾2》。電影由《厲陰宅》系列電影導演溫子仁擔任製片，欽點全球破億美元票房的《鬼關燈》新銳導演大衛桑德柏格擔任導演，必然又將打造出令人嚇破膽的恐怖片！

電影在中秋連續假期剛過，馬上釋出前導宣布影片。這支中文影片放上華納兄弟官方youtube上，3天就吸引10萬人次觀賞，臉書等社群平台更是在三天內橫掃200萬名臉友。故事敘述一名專門打造洋娃娃的工匠與他的妻子，在痛失愛女的多年之後，夫妻倆在偶然的情況下，好心地收容因為孤兒院突然關閉而無處棲身的一名修女與數名女孩。然而這群從孤兒院來的女孩們很快將成為洋娃娃工匠夫婦收藏的「安娜貝爾」所鎖定的新目標…。

《安娜貝爾2》劇本同樣出自第一集的蓋瑞道柏曼之手，卡司包括史蒂芬妮席格曼、泰莉莎貝特曼、露露威爾森、菲莉帕安寇特哈德等，安東尼拉帕里亞與米蘭達奧圖在《安娜貝爾2》中飾演專門製造洋娃哇的工匠夫婦。電影將於2017年5月19日上映。前導宣布影片請點擊連結。

(中時)