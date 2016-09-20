賀陳旦：台民航高成本 盼參與ICAO
交通部長賀陳旦今天在美國「國家利益」雜誌網路發表專文指出，多年來台灣民航機關比各國付出更多努力和成本，台灣盼能再度專業、有貢獻參與國際民航組織會議及活動。
賀陳旦在國家利益（National Interest）雜誌網路版發表「為何國際社會應支持台灣參與國際民航組織（ICAO）」專文指出，台灣參與ICAO有賴國際持續支持。多年來透過歐美及友台國家的認同與支持，終於2013年受邀參與ICAO第38屆大會。台灣盼能再度專業、有貢獻參與國際民航組織會議、機制及活動。
文章寫到，身為國際社會一員，台灣有保障區域及全球航空安全的責任，並為全球民航發展及人類福祉盡一份力量。台灣將不吝與他國分享民航產業的發展經驗與專業知能，追求安全、秩序及永續的國際民航發展。
賀陳旦強調，台灣在全球航空網絡不可或缺。位處東亞空運最忙碌的地區，桃園國際機場在國際機場協會2015年國際客貨運量排名全球第11名及第6名，是東亞最繁忙的國際機場之一，2015年有74家航空公司在台營運，經營301條定期客運及貨運航線，連結全球135個城市。
此外，台灣管轄的台北飛航情報區，2015年提供約153萬架次的飛航管制服務，服務超過5800萬人次旅客，已成為全球空運網絡不可或缺的一環。
專文寫到，40多年來台灣民航主管機關不論在時效、經費及運作上，都比各國付出更多的努力和成本，力求建立符合ICAO要求的飛安及航空保安標準。ICAO關注的飛航安全、航務、保安、環保、經濟等各項議題，均須各國緊密合作，以因應多元化挑戰。台灣確實有參與ICAO的必要。1050919
(中央社)
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