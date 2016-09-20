「龐克經理人」惹毛美國樂迷 讓披頭四不再公演

丹尼菲爾德特立獨行，作風大膽。（翻面映畫提供）

獲SXSW影展選為「最佳音樂紀錄片」的《龐克經理人》完整揭密史上最偉大搖滾樂團披頭四當年為何不再公開演唱之因，以及讓門戶樂團(The Doors)主唱吉姆莫里森(Jim Morrison)又愛又恨的人，全都是因為這位70年代美國龐克音樂發展史最重要的幕後推手—丹尼菲爾德(Danny Fields)！

丹尼菲爾德原是哈佛大學的中輟生，後來進入普普藝術大師安迪沃荷的「銀工廠」工作室，因緣際會踏上音樂圈，憑藉其獨到眼光及音樂品味，挖掘了眾多美國龐克樂團如：雷蒙斯樂團(The Ramones)、龐克教母派蒂史密斯(Patti Smith)、伊吉拍普(Iggy Pop)…等，一手將他們推上事業巔峰，改變了整個70年代的美國音樂走向，掀起龐克搖滾的風起雲湧。

也因為他特立獨行的作風和激進的個性使然，雖一手簽下了許多大咖歌手與音樂人，卻也在英國天團披頭四前往美國發展時，間接摧毀了他們的歌唱生涯，把約翰藍儂(John Lennon)無意間說出的話語斷章放大，遭致美國樂迷的反彈，甚至掀起一連串的「反披頭」抗議之聲，披頭四就此不再公開演出。

除此之外，為了捧紅當時仍默默無名的門戶樂團的主唱吉姆莫里森，丹尼菲爾德還刻意幫他與另一個重要的樂團地下絲絨(The Velvet Underground)女主唱妮可(Nico)牽紅線，兩人見面一時天雷勾動地火，表達的方式卻是盯著彼此的腳超過數小時之久。這些70年代的音樂圈秘辛內聞及發展歷程，完成紀錄在《龐克經理人》裡，想一窺龐克音樂興起歷史與當代音樂的傳奇軼事，樂迷千萬別錯過電影《龐克經理人》！

《龐克經理人》將於9月30日在台上映，凡購買電影預售票即可獲得由台灣龐克獨立樂團八十八顆芭樂籽主唱阿強親自手繪的電影海報，詳情請洽博客來售票網及iNDIEVOX售票網。電影預告請點擊連結。

(中時)