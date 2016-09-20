巴黎恐攻假警報 又是未成年人涉嫌
巴黎警方上週獲報有人遭挾持，於是採取大規模行動，卻發現是謊報，且是出於惡意動機。警方今天逮捕一名涉嫌散播假警報的16歲男孩，這已是近期涉及恐怖行動的第4名未成年人。
巴黎警方於17日接獲一起通報，告知在鬧區的聖列伊教堂（Eglise Saint-Leu）可能有人被挾持，警方於是採取大規模行動，疏散附近人群和居民，事後卻發現是假警報，研判是出於惡意動機。
費加洛報（Le Figaro）報導，警方今天逮捕一名16歲未成年男孩，他涉嫌散播假的恐攻通報，讓警方大舉出動卻白忙，可能還有另一名在逃未成年人涉案，檢方已展開調查。
總理瓦爾斯（Manuel Valls）對此案表示，這是一個「很差勁的玩笑」，不但轉移警力的注意，還引發恐慌，在恐攻威脅彌漫的此刻，必須嚴懲這樣的行為。
法國警方近期接連發現未成年人涉嫌恐怖行動，今天被逮捕的男孩至少是9月以來的第4人。1050920
(中央社)
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