《怪奇孤兒院》倫敦特映 「怪奇孩童」紛出籠

提姆波頓（後右3）率諸位「怪奇兒童」出席倫敦特映會。（福斯提供）

好萊塢鬼才大導提姆波頓執導的年度奇幻冒險鉅作《怪奇孤兒院》將在9月27日搶先美國登場。上週五劇組人馬飛往倫敦參加粉絲特映會，包含導演本人、小說作者蘭森瑞格斯、男主角阿薩巴特菲爾德、「飄浮少女」艾拉珀內爾、「復活男」芬利麥克米倫、「火焰女」蘿倫麥克羅斯蒂、「預知少年」海登齊勒史東、「植物女」喬吉雅彭伯頓、「蜜蜂男」米洛帕克、「背後長嘴的女孩」菈斐拉查普曼、「大力女」琵希戴維斯、「隱形男孩」卡麥隆金、「蒙面雙胞胎」湯馬斯和喬瑟夫歐威爾等「怪奇孩童」都盛裝出席活動。

每位「怪奇孩童」的本身樣貌都非常有特色，這與導演一直以來對長相奇特的演員情有獨鍾不謀而合。另外揭露原來在劇中沒有真正露臉的「隱形男孩」及「蒙面雙胞胎」，裝扮底下其實是可愛的小正太。

今日同步再公開一支奇幻片段，片中的飄浮少女「艾瑪」是位比空氣還要輕的人，平常她必須穿上非常沉重的鐵鞋走路，人才不會飄走，電影片段請點擊連結。

(中時)