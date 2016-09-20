雄影「台灣越界」片單 李李仁、張翰詮釋不同老爸

李李仁（左）和范文芳在《心靈時鐘》飾演夫妻。（雄影提供）

張翰（左）在《兒子老子》是潘親御的爸爸。（雄影提供）

高雄電影節19日公布最新片單「台灣越界」，包括蔡銀娟導演的療癒新作《心靈時鐘》，李李仁和范文芳帶來溫暖感人的家庭療傷詩篇。李李仁和范文芳演出平凡如常人的夫妻，卻因一場意外打亂家裡秩序。八歲的男孩收到父親寄來的未來郵包，那是一個從沒看過的骨董怪鐘，他開始尋找時鐘背後的秘密，緩緩道來年幼心靈如何在失親破碎中，學習面對成長的苦澀，找到生命裡的燦爛時光。

安邦導演首部電影《兒子老子》，張翰與潘親御飾演父子獻上演技轉型之作。張翰演出一位失敗落魄的父親，只懂得用暴力管教兒子，當潘親御從少年觀護所回到了家，父子之間的愛恨糾葛一觸即發，「他在等我老，等我打不過他」道出家庭悲劇的無力蒼涼。

賴俊羽跨足紀錄新作《童夢：旅美畫家呂游銘的逐夢旅程》，以五年時間跨國跟拍，凝視畫家呂游銘充滿戲劇性的一生，回顧台灣戒嚴時代的集體夢魘；趙德胤以自己兄長為主角的紀錄片《翡翠之城》，紀實拍出採玉工人的貧窮與無力，是當代緬甸的黑暗之旅；以及廖克發的個人家族記憶《不即不離》，探尋生命中缺席的祖父，展開一趟自我認同與國族歷史的重現旅程。

高雄電影節將於10/21至11/6於高雄圖書總館、電影館、in89駁二電影院、正港小劇場登場，並增加「雄影短片節」10/25至10/31於台北光點華山電影館舉行。高雄電影節更多精彩主題與片單，將陸續公布，影迷請拭目以待，相關資訊可上高雄電影節官網www.kff.tw，或臉書「高雄電影節粉絲團」查詢。

(中時)