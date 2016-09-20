駭客再爆用藥名單 納達爾也中槍
俄羅斯駭客組織「潮熊」19日再度爆出26名運動選手的用藥紀錄，其中包括男網「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)與東非長跑名將莫法拉(Mo Farah)。「潮熊」還指控世界反禁藥組織(WADA)貪腐、包庇運動員使用禁藥。
莫法拉已歸化英國，在倫敦、里約兩屆奧運奪下4面金牌。WADA再度聲明，納達爾、莫法拉等人均為合法用藥，他們都經過醫師診斷，保證藥物不會明顯提升運動能力，才取得「醫療豁免權」。不過「潮熊」仍一口咬定，這些頂尖運動員是由WADA默許，打著醫療豁免的旗號服用禁藥。
專業人士指出，頂尖運動員罹患氣喘而使用類固醇的比率是正常人的2倍~5倍，類固醇正好是最能提升運動能力的藥物，因此顯得格外可疑。但運動員確實較容易罹患運動誘發型氣喘，特別是高緯區的滑雪選手，幾乎每兩人就有1人氣喘。專家不認為運動員會謊稱氣喘來用藥，「如果有人真的需要不停吃藥，甚至是口服類固醇才能比賽，那醫師根本不會讓他成為職業運動員。」
由於WADA的禁藥調查報告，大量俄羅斯選手無緣里約奧運，WADA懷疑「潮熊」此舉只是為了報復。目前沒有明確證據顯示這群駭客來自俄國，他們在網站上留言：「我們是無名氏，我們人多勢眾，我們不會寬恕，我們永不忘記。」
(中時電子報)
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