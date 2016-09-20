舊金山華埠「地下市長」白蘭驟逝

白蘭(Rose Pak)去世的消息震驚整個舊金山灣區，當地英文主流媒體均以突發新聞處理並大幅報導。圖為灣區2號台KTVU記者在推特上的新聞預告。(照片取自推特@taramoriarty1)

白蘭曾經任職的舊金山紀事報，今天以頭條處理白蘭的辭世。(照片取自舊金山紀事報網站截圖)

今年五月自中國大陸養好病回到舊金山的白蘭(圖中)，曾在推特上發文宣告自己不但已經治癒，還比以前更好，要大家小心點，不過時隔4個月卻撒手人寰，享壽68歲。圖左為舊金山市長李孟賢。(照片取自白蘭推特)

在美國舊金山華埠擁有「地下市長」稱號的舊金山中華總商會永遠顧問白蘭Rose Pak於周日病逝，享壽68歲，結束了她在舊金山的傳奇一生。

與白蘭有40年深交的現任舊金山市長李孟賢下令市府降半旗，並點燃市府大樓的白色燈光，以示哀悼。

李孟賢市長於周日指出，深愛社區的白蘭，「敢說敢做」，終其生奉獻給社區，無人能出其右。李孟賢說，「不會再有第二位白蘭了」！舊金山市因失去了白蘭，而變得稍顯黯淡。

畢業於美國哥倫比亞大學新聞系的白蘭，於1970年在「舊金山紀事報」擔任記者期間，即熱心於僑社事務與市政。隨後，她開始投入舊金山中華總商會的運作迄今，致力於華人社區的低收入、移民和婦女權益工作，40年未曾間斷，近幾年並大力支持並協助籌款東華醫院新院舍的興建。

從新聞記者出身，進而熱心於僑社事務的白蘭，近年來因腎功能衰竭，曾於去年赴中國大陸廣州接受換腎手術，並於今年5月返回舊金山之後，繼續活躍於華埠社區事務，特別是華埠東華醫院新大樓的揭幕和啟用工作。

舊金山中華總商會前會長歐國雄於周日接受華文媒體KTSF電視台訪問時透露，白蘭在兩天前曾在醫院進行心臟通血管手術。歐國雄認為，白蘭的去世應與心臟病發有關。其確切死因有待當地法醫辦公室調查。

被稱為是白蘭一手扶起而成為舊金山華裔市長的李孟賢於周日發布對白蘭去逝之誠摯哀悼。李孟賢市長推崇白蘭之畢生致力於「提升社區」，並深為這位不平凡女性所感動。

(中時電子報)