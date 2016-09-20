暗夜祝融！修車廠燒毀波及3輛車

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新北市中和區中山路二段某汽車修理廠今（20）日凌晨0時許驚傳火警。（葉書宏攝）

新北市中和區中山路二段某汽車修理廠今（20）日凌晨0時許驚傳火警。（葉書宏攝）

新北市中和區中山路二段某汽車修理廠今（20）日凌晨0時許驚傳火警。（葉書宏攝）

新北市中和區中山路二段某汽車修理廠今（20）日凌晨0時許驚傳火警。（葉書宏翻攝）

新北市中和區中山路二段某汽車修理廠今（20）日凌晨0時許驚傳火警，火警疑似從一樓辦公室開始延燒，火勢迅速波及到修理廠，廠內3輛汽車全面燃燒，火勢在半小時內被撲滅，所幸無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，修車廠內設有小型車檢驗廠，起火時為歇業狀態，無人員在場，疑似電線起火所致，燃燒面積約50平方公尺。消防局共出動各式消防車31輛、救護車5輛到場，財物損失仍待估計。

(中時)