油價上揚支撐 歐股反彈

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在油價上揚支撐下，包括歐股在內的全球股市今天出現反彈。此時交易商正關注即將召開的美、日央行會談，以尋找雙方未來舉措的線索。

倫敦FTSE 100指數上揚103.27點或1.54%，以6813.55點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲升97.70點或0.95%，收在10373.87點。

巴黎CAC 40指數漲61.74點或1.43%，收4394.19點。1050920

(中央社)