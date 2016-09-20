NBA》國王蓋伊想離隊 可能被交易

國王隊前鋒蓋伊表示不願久留。(美聯社資料照)

根據「沃神」報導，國王隊小前鋒蓋伊(Rudy Gay)已向高層表示不願續約，他打算拒絕2017-18球季的球員選項(1426萬美金)，於明年季外投入自由市場。這很可能是蓋伊在國王的最後一季，因此球團不得不提早將他擺上交易檯面。

蓋伊對於國王隊的運作方式極為不滿，2014年時，蓋伊因為欣賞總管迪亞力山卓與教頭麥克馬龍的作風，才與國王續約4年(4000萬美金)。不料麥克馬龍僅僅1個月後就遭到開除，總管隨後也被換成狄瓦區(Vlade Divac)，國王戰績繼續沉淪，連續10季沒有打進季後賽，讓蓋伊忍無可忍。

國王隊老闆拉納迪維(Vivek Ranadive)很想留下蓋伊，期盼讓他與明星中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)的搭檔成為球隊看板。蓋伊上季場均17.2分、6.5籃板、1.7助攻，目前多支球隊有意願交易，但國王開出的價碼令他們卻步。

(中時電子報)