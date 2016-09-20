NBA》公鹿4年1億美金 綁住希臘怪物

公鹿隊開出幾乎最高價碼留住猛將阿提托康波。(美聯社資料照)

公鹿搖擺人阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)加入NBA僅3季，就獲得了令人眼紅的肥約！根據沃神報導，公鹿隊將以4年1億美金(約31.5億台幣)與阿提托康波續約，幾乎是最高價碼(上限為1.06億美金)，合約沒有球團與球員選項。

今年21歲、綽號「字母哥」「希臘怪物」的阿提托康波擁有非常全面的球風，他入行3季都擔任不同位置(小前鋒、得分後衛、控球後衛)，上季場均16.9分、7.7籃板、4.3助攻、1.2抄截、1.4阻攻、投籃命中率50%全部都締造生涯新高。

身高211公分的阿提托康波也是聯盟最高大的控球後衛，球團對他在1號位置上的表現很滿意，下季預定讓他繼續擔任控衛。原本阿提托康波可以拿到最大合約，但他自願稍稍減價來讓公鹿可以留住其他年輕球員。

(中時電子報)