紐約爆炸嫌犯受傷落網 市長：無其他共犯

爆炸案嫌犯拉哈米(Ahmad Khan Rahami)。(照片為紐澤西警察局檔案照)

爆炸案的嫌犯拉哈米(Ahmad Khan Rahami)在與警方的槍戰中受傷被捕，右肩膀受傷流血。(圖:美聯社)

拉哈米(Ahmad Khan Rahami)被抬上擔架送醫，照片中可以看到他眼睛睜開，意識看似清楚。(圖:美聯社)

涉嫌美國紐約曼哈頓以及紐澤西州兩起爆炸案的嫌犯拉哈米(Ahmad Khan Rahami)今天在與警槍戰中落網，由於他中槍受傷被送往醫院救治，尚未就案件開口，包括紐約以及紐澤西警方都等著要對他偵訊。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio )今天在嫌犯落網後率警局高層召開記者會，白思豪表示，除了落網的拉哈米，目前沒有其他嫌犯，「我們目前並沒有在尋找其他嫌犯，但呼籲民眾保持警惕，重要的是看到甚麼可疑的包裹，就應該要報警。」

不過嫌犯是單獨作案的說法遭到質疑，有犯罪專家就認為，從紐約以及紐澤西的兩起爆炸案涉及的炸彈以及在紐約爆炸案現場幾個街區找到疑似爆裂裝置的壓力鍋，看起來並不像一人能獨立完成。

警方今天是在哈拉米和家人所居住的紐澤西州林登市(Linden)與嫌犯展開交火，過程中2名警員受傷，嫌犯也中彈受傷，之後被警方活逮。

28歲的哈拉米從阿富汗移民到美國，是歸化的美國公民(naturalized U.S. citizen)，由於警方在紐約爆炸現場以及其附近發現壓力鍋之處的監視影片，都發現到他的身影，他也有一個指紋還留在一個未爆的裝置上，警方於是發布緊急協尋通報，並迅速將他逮捕，警方主要靠該指紋追蹤到嫌犯身分。

從哈拉米被送往醫院的電視新聞畫面看來，哈拉米傷勢並不嚴重，他當時躺在擔架上意識清醒，兩眼張開頭部並且可以左右轉動，右肩膀則流血被綁上繃帶，膝蓋部位有包紮處理。

聯邦調查局FBI官員稱，哈拉米並不在當局的恐怖分子觀察名單上，不過他曾前往他所出生的阿富汗；至於犯罪紀錄方面，他曾被投訴有家庭暴力，涉嫌用刀指向他的姊妹，不過投訴後來被撤銷。

哈拉米有5個親友已陸續被紐約警方帶回問話。

(中時電子報)