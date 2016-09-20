NBA》鄧肯可能返回馬刺 加入管理團隊

今夏退休的馬刺前鋒鄧肯，可能加入管理團隊。(美聯社資料照)

「石佛」鄧肯自今夏退休之後，維持他一貫的低調作風，沒有在電視與廣告露面，也沒有表明未來的動向。根據《聖安東尼快訊報》，鄧肯可能會返回馬刺，穿起西裝，加入球隊的管理團隊。

該報導指出，鄧肯退休之後，上周出現在馬刺的練習場地，做了一點重訓與投籃，還跟前隊友聊天。球團多數人都相信鄧肯最後會坐進馬刺球團的辦公室，重新成為馬刺家族的一分子。

一般認為鄧肯不會加入教練團，他對於鑑別新人的工作似乎更有興趣。「我很歡迎鄧肯隨時回來走走，不管他願意做任何事我都支持他，」總教練帕波維奇打趣說，「但我可不會付他半毛錢。」

(中時電子報)