美指紐約爆炸為恐攻 稱當地無恐怖組織
紐約市長白思豪今天證實，市內切爾西區（Chelsea）週末發生的炸彈攻擊事件是恐怖行動。其他官員說，主嫌拉哈米（Ahmad Khan Rahami）並不在地方執法當局平日監視名單上。
白思豪（Bill de Blasio）在攻擊事發2天以及28歲的拉哈米今天落網後的記者會中說：「我們有充分理由相信，這是個恐怖攻擊行動。」
拉哈米出生在阿富汗，他居住的新澤西州伊利沙白市（Elizabeth）市長波爾威吉（Chris Bollwage）說：「這名嫌犯並不在本地執法當局的監視名單上。」
美國聯邦調查局（FBI）主管紐約工作站的助理局長史威尼（Bill Sweeney）召開記者會表示，當局並未針對紐約和新澤西週末爆炸案進一步搜捕嫌犯；也沒有理由懷疑，這個地區有恐怖分子小組活動。
史威尼在記者會中說：「我並未發現有跡象顯示，紐約市或整個地區有恐怖分子小組活動。」
白思豪並說：「此時此刻，我們並未進一步搜捕嫌犯。」1050920
(中央社)
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