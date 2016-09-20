里約帕運閉幕 選手互道珍重

里約帕運閉幕典禮，選手互道珍重，相約2020年東京再會。(美聯社)

2016年帕拉林匹克運動會於19日上午正式閉幕，這場為期11日的大會共有159國參賽，4342名運動員上陣。中國大陸奪下107金成為最大贏家，中華隊也獲得1銀1銅。選手在閉幕典禮上開心慶祝，他們雖然身體都有殘缺，但每個人都是不折不扣的運動員，眾人也在互道珍重之時，期待於2020年東京再相會。

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選手在里約帕運的最後一日比賽奮力拚搏。(美聯社)

中國大陸代表團勇摘107金，成為里約帕運最大贏家。(美聯社)

選手於閉幕典禮追悼在比賽中意外喪生的伊朗自由車選手。(美聯社)