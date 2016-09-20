歐巴馬誓言引領全球聯盟摧毀IS

歐巴馬指出，美國將持續引領全球戰鬥，持續摧毀伊斯蘭國，並抓到他們的首領。(圖片取自美聯社)

美國近日頻頻發生恐怖攻擊，據傳明尼蘇達州事件可能是極端組織所為，雖然目前所知明尼蘇達州事件與紐約市、新澤西州的意外沒有關聯。但歐巴馬指出，美國將持續引領全球戰鬥，持續摧毀伊斯蘭國，並抓到他們的首領。

17日在紐約市和新澤西州發生的爆炸案，以及在明尼蘇達州的持刀傷人事件，據報為伊斯蘭國極端組織所為，但歐巴馬表示，目前所知明尼蘇達州事件與紐約市、新澤西州的意外沒有關聯。

但據聯邦調查局（FBI）線報指出，明尼蘇達州事件可能為恐怖主義的行為，將會動用全部資源，積極調查案件。歐巴馬更進一步強調，美國將持續引領全球聯盟戰鬥，盡所能摧毀伊斯蘭國，並持續緊迫盯人，直到抓到他們的首領。此外，他也聲明，請媒體克制，別企圖越線調查或錯誤的報導或不完整的資訊對案件並無幫助。

(中時電子報)