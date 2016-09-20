MLB》陳偉殷回歸 官方讚：魚軍再起

陳偉殷回歸馬林魚先發輪值，官方推特發文喊讚。(資料照,李弘斌攝)

馬林魚20日主場迎戰國民，7月底受傷的陳偉殷重返先發，擔任雙方3連戰的先鋒官。下半季苦於主力相繼缺陣的馬林魚相當開心，在官方推特上轉貼文章，表示這是球隊自今年4月中以來的最佳狀態。

「歡迎回來，陳偉殷！」馬林魚重要的4名主力球員，包括先發左投陳偉殷(肘傷, 15日傷兵)、安打王迪戈登(藥檢未過, 禁賽80場)、怪力男史坦頓(左鼠蹊部拉傷, 提前回歸)、一壘手波爾(踝傷, 60天傷兵)這4人終於趕在季末再度同場先發。

20日擺出的先發陣容正是馬林魚暌違大半季的開幕戰完整陣容，在此危急的時刻為馬林魚增添不少信心。馬林魚目前在國聯外卡爭奪戰處於劣勢，主要的障礙是大都會、巨人、紅雀、海盜，想翻盤就看這最後兩周的決勝期了。

(中時電子報)