男子疑玩槍走火受傷 警漏夜調查

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新北市新店警分局昨天(19日)凌晨3時許接獲耕莘醫院通報，1名謝姓男子左大腿中槍，警方趕至時，載送謝男到院的李姓、林姓男子已不知去向，警方派員戒護謝男，下午循線傳喚李、林到案，並在李男車上查獲改造手槍及子彈，正漏夜調查釐清案情。

警方昨晨趕至醫院時，中槍的謝男意識清楚，但不願說明中槍過程、時間及地點，經醫護人員搶救後沒有生命危險。

警方調閱沿路監視器後，查出載送謝男的黑色馬自達汽車停在北市中山區錦州街某大樓地下停車場，立刻派員前往埋伏，昨天下午4時許發現李姓及林姓男子準備開車，上前表明身分將2人傳喚到案。

警方從車內起獲1把改造手槍及6發改造子彈，但包括住院在內的謝男，3人均辯稱不知槍彈為何人所有，警方已將槍彈送刑事局鑑定。

警方鑑識人員仔細採證後發現，藏放手槍的手提包車底層有彈孔，且車內後座腳踏墊也有彈孔，懷疑可能是謝男在車內玩槍導致走火射傷大腿，正設法突破3人心防以釐清案情。

警方還發現，謝、林、李3人相當年輕，均為20或21歲，卻分別已有槍砲或毒品前科，讓承辦員警忍不住搖頭嘆氣。

(中時)