敘宣布停火結束 阿勒坡遭猛攻
在敘利亞宣告俄羅斯與美國商定的1週停火結束後不久，反政府軍占領下的阿勒坡（Aleppo）東城今天彈如雨下。
敘利亞政府及其盟友俄羅斯將停火失敗歸咎於反政府軍，但美國表示，目尚未符合相關條件，以實現停火協議的1個重點，即由美、俄聯合對付聖戰分子。
美、俄以及其他要角現仍預定要在明天於紐約召開會議，以設法終止敘利亞5年內戰。
身在敘北阿勒坡的記者報導，當地正遭受重擊。記者說，救護車鳴笛並蜿蜒行駛在反政府軍占領下的東城，轟炸「片刻不停」。
俄軍表示，聖戰分子對阿勒坡西南郊的政府軍陣地發動重大攻勢，迫使政府軍還擊。
美國國務卿凱瑞對此說詞立即作出回應，但也暗示，還有時間挽救停火協議。
他說：「如果他們別先向媒體放話而是與實際談判協議的代表協商，那就好了。」
「正如我昨天所說，我認為，現在是停止作秀的時候，也是實際做事以運送人道物資的時候。」
不過俄方似乎否認停火還有持續的希望，俄軍中將魯茲柯伊（Sergei Rudskoy）說，「有鑑於停火條件未獲反政府軍遵守，我們認為敘利亞政府軍片面遵守停火沒有意義」。1050920
(中央社)
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