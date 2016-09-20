調查杜特蒂掃毒行動 菲律賓議員被革職

調查杜特蒂掃毒行動的菲律賓參議員，19日則被趕出委員會，革除主席一職。(圖片取自美聯社)

菲律賓總統杜特蒂就職後大力掃毒，但對付毒販血腥手法也引起爭議，甚至日前有人爆料杜特蒂除了殺人手法殘忍之外，有時還會濫殺無辜，而近日一名主導調查杜特蒂掃毒行動的菲律賓參議員，19日則被趕出委員會，革除主席一職。

杜特蒂自從上任後，有超過3千多人在掃毒行動中死亡，甚至組織私刑敢死隊以殘忍手段謀殺政敵及毒販，引來美國與聯合國強烈批評。近日一名主導調查杜特蒂掃毒行動的菲律賓參議員利馬（Leila de Lima），被杜特蒂的同黨議員發起投票表決，革除人權委員會主席一職，19日則被趕出委員會。

利馬長期調查警方掃毒行動是否違法，但總統杜特蒂仍不改強勢態度，表示無論國內或國際指控他違反人權，他的掃毒行動仍會持續進行。

人權團體議員呼籲菲律賓重視掃毒行動衍生的血腥暴力，更希望反對杜特蒂暴力掃毒的議員，協助利馬重回委員會以調查真相，但委員會其他議員表示掃毒行動中警方執法過度的調查指示由另一名議員主導，並不會取消。

(中時電子報)