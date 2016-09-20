東北風增強 北部東半部降雨機率高
中央氣象局表示，東北風增強，20日迎風面地區降雨機率提高，桃園以北及東半部地區的朋友外出要攜帶雨具，此外中部以北、東南部至恆春半島沿海以及各離島容易有8至9級強陣風出現。
氣象局指出，東北風逐漸增強，並帶來較多的水氣，20日迎風面地區降雨機率會提高，建議桃園以北及東半部地區的朋友外出要攜帶雨具，此外中部以北、東南部至恆春半島沿海以及各離島容易有8至9級強陣風出現，提醒沿海活動的朋友要特別留意；而中南部地區天氣大多時間相對穩定，不過中午過後在南部地區及中部山區還是會有些午後雷陣雨，此外由於各地山區已連日降雨土石較鬆動，也請前往山區活動的朋友要小心坍方落石。
此外，氣象局提醒民眾，氣溫方面則受到東北風帶來的稍涼空氣影響，各地清晨夜間低溫大約在攝氏24到26度左右，漸漸進入睡覺不用開冷氣的季節，而白天的高溫，在雲量較多的北部東半部大約是28到30度，中南部則約是31到32度，和前一陣子相比也都沒那麼熱了。
氣象局表示，第16號馬勒卡颱風，預計將由西向東橫越日本南部，提醒這兩三天要前往日本的朋友留意最新航班動態，此外颱風雖已遠離台灣，但這幾天仍持續會為北部、東半部、恆春半島及馬祖、蘭嶼、綠島帶來長浪，從事海邊活動仍須注意安全。
氣象局指出，20日全台各地及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5指標為低等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。