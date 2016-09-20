東北風增強 北部東半部降雨機率高

中央氣象局表示，東北風增強，20日迎風面地區降雨機率提高，桃園以北及東半部地區的朋友外出要攜帶雨具，此外中部以北、東南部至恆春半島沿海以及各離島容易有8至9級強陣風出現。

氣象局指出，東北風逐漸增強，並帶來較多的水氣，20日迎風面地區降雨機率會提高，建議桃園以北及東半部地區的朋友外出要攜帶雨具，此外中部以北、東南部至恆春半島沿海以及各離島容易有8至9級強陣風出現，提醒沿海活動的朋友要特別留意；而中南部地區天氣大多時間相對穩定，不過中午過後在南部地區及中部山區還是會有些午後雷陣雨，此外由於各地山區已連日降雨土石較鬆動，也請前往山區活動的朋友要小心坍方落石。

此外，氣象局提醒民眾，氣溫方面則受到東北風帶來的稍涼空氣影響，各地清晨夜間低溫大約在攝氏24到26度左右，漸漸進入睡覺不用開冷氣的季節，而白天的高溫，在雲量較多的北部東半部大約是28到30度，中南部則約是31到32度，和前一陣子相比也都沒那麼熱了。

氣象局表示，第16號馬勒卡颱風，預計將由西向東橫越日本南部，提醒這兩三天要前往日本的朋友留意最新航班動態，此外颱風雖已遠離台灣，但這幾天仍持續會為北部、東半部、恆春半島及馬祖、蘭嶼、綠島帶來長浪，從事海邊活動仍須注意安全。

氣象局指出，20日全台各地及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5指標為低等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050920

(中央社)