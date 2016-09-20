市場觀望氣氛濃 美股小跌

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蘋果股價今天跌回了上週部分漲幅，拖累那斯達克掉到平盤之下。在美國聯邦準備理事會開會之前，美股呈現觀望。

分析師指出，在聯準會21日作出政策宣布之前，投資人謹慎應對。

道瓊工業指數小跌3.63點或0.02%，以18120.17點作收。

標準普爾指數微跌0.04點，收在2139.12點。

科技股那斯達克指數跌9.54點或0.18%，收5235.03點。1050920

(中央社)