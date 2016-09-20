紐約爆炸嫌犯家族餐廳 讓當地警局很頭痛
涉嫌周日在紐約和紐澤西引爆炸彈的嫌犯拉哈米(Ahmad Rahami)雖然之前並不在恐攻嫌犯名單上，但是他家族卻因他們在紐澤西州伊莉莎白市(Elizabeth)開的餐廳，長期和鄰居、當地執法單位和政府發生衝突。
根據路透社(Reuters)報導，三名美國官員都證實，拉哈米並未被列入美國反恐資料庫中，但是對伊莉莎白市的市長Chris Bollwage而言，拉哈米是個名人，因為他家族開在當地一工產階級商業區的炸雞餐廳，常和當地政府起衝突，以及被抱怨發出太多噪音。
伊麗莎白市紐澤西第四大城，是個種族多元的區域，約47%的人口都不是在美國出生，比例遠比美國平均13%來的高。約12.9萬的居民中，約60%是西班牙裔。2014年時當地平均家庭收入中位數也比紐澤西州平均值(7.2萬美元)低，只有4.3萬美元。
拉哈米的父親在2002年開了這家炸雞餐廳，一開始命名為可汗炸雞店(Khan Fried Chicken)，四年後他父親將之改名為第一美國人炸雞店(First American Fried Chicken)。但到了2008年時，當地警方和這家餐廳已發生不少衝突，因為該市規定外帶餐館晚上10點後不得營業，但拉哈米家的炸雞店是24小時營業。拉哈米家不服市府開出的罰單並上訴，但2014年紐澤西法庭判決敗訴。
拉哈米家庭2011年也向聯邦市民權利法庭控訴遭到歧視，但這個法律訴訟一直到2012年才被審理，並在之後從未被重新審理過。Bollwage週一向記者重申，該市針對炸雞店的行動，和拉哈米家族的宗教信仰或是出生地無關。
三名20出頭、炸雞店的常客指出，店員通常都相當嚴肅，除非必要很少和顧客有其他互動。拉哈米的家人就住在店的二樓，警方週一封鎖該棟大樓，並用紙箱帶走許多證物，警員也檢查屋頂並且拍攝從屋子窗戶外看出的景色。
拉哈米出生於阿富汗但已歸化為美國市民，他曾在紐澤西愛迪生市一所學校念刑事司法，但是念了兩年後並沒有畢業。他的兒時好友Flee Jones說幾年前拉哈米到阿富汗旅遊後，就開始穿著宗教服飾、留鬍子。兩年前Jones後一次見到拉哈米時，覺得他變得比較嚴肅和安靜、更沉浸在宗教信仰中，是Jones以前從未想過他會變成這樣子的。
(中時電子報)
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