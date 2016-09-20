《嫑緊張》展覽紐約幽默登場 兩岸三地藝術家請您放輕鬆

參展藝術家及策展人合影，左起依序為梁御東（港）、鄧國騫（港）、崔廣宇（台）、郭瑛（港）、黃彥穎（台）、陳韋晴（台）、王鼎曄（台）。（文化部提供）

集結兩岸三地藝術家創意新作的展覽《嫑緊張》（No Cause for Alarm）自即日起至10月8日止，在美國紐約最負盛名、最有歷史、最具活力的「拉瑪瑪實驗劇場」 (La MaMa Experimental Theatre) 附屬機構La MaMa Galleria藝術中心揭幕，展覽由台灣策展人陳韋晴與香港策展人郭瑛共同策劃，共有程展緯、周育正、黃彥穎、梁御東、宋拓、蘇育賢、鄧國騫、崔廣宇、王鼎曄、葉建邦、致穎等人十一位藝術家參與，是拉瑪瑪藝術中心創辦以來匯聚最多亞洲藝術家創作的展覽。

本展以《嫑緊張》為題，探索都市居民免不了的緊張情緒，策展理念背後有緩衝、安慰意圖和目的，希望譲人停一停、想一想那些大多時候沒有合理解釋的事件與狀態，試圖尋找一個可能的協調方案，這也是現下生存的一個概念，對應的是生活中種種荒誕、難以撼動的現實。參展藝術家聚焦活在當下此時此刻的感應，探索現代生活的幽處，提出繁榮表現下的矛盾與荒誕，但他們不以悲觀或譏諷姿態看待，反而是以詼諧、幽默的角度反思與轉化。

幾位藝術家以不同角度探討行動介入社會的可行方法，試圖揭露日常生活中的慣性思維如何影響大眾行為與思考模式。藝術家崔廣宇（TSUI Kuang-Yu）的作品《我（們）家菜園》（Farming the City）便打破大眾對城市空間的慣性思維，在意想不到的都會空間中進行耕作。透過耕種讓生活在城市裡的人對周遭環境更加敏感，甚至開始思考「種在這裡能吃嗎」、「如何避開城市污染」、「如何改善環境以獲得更好的結果」等問題，對於採取實際行動在城市中耕作的人來說，他們和環境系統之間的關係可能也開始改變。在這次展覽前，他實際在紐約熙熙攘攘的都會空間中尋找地方耕作，並將過去幾天的種菜過程記錄下來，在展覽中首次呈現。

致穎（Musquiqui Chihying）雙頻道錄像《慢跑》（The Jog）則提出對生活系統與社會規範的反向抗衡，不論是在健身房 “慢跑” 或是在超市 “購物”，這都是城市生活中極為普遍的活動，在現代化的超市系統中，商品輸送帶的方向暗示了消費活動的目的與運動的終點，於輸送帶上的反方向奔跑則形成了對資本運作的抗衡。

宋拓的創作大多來自他對現下生活中各種權力系統與其日常結構的取樣與觀察，以戲謔、揶揄的方式提出辯證、又尷尬又幽默，令人會心一笑的視角。錄影裝置《誰是最可愛的人》靈感來自1951年魏巍出版的同名文章，文中表現了抗美援朝時期人民志願軍令人可敬可親的形象；影片中一群中國海軍挑戰乘坐雲霄飛車，勇敢的軍人在高速刺激的飛車上是否依然勇敢與鎮定? 我們或許可以在特寫照片中找出最可愛的人。

蘇育賢（SU Yu-Hsien）錄像裝置《鳳珠》（Hong-zhu）來自他受邀參加「美麗新世界-台南運河藝術節」（Beautiful New Horizon Tainan Canal Festival）的委任製作，他和從事資源回收的陳鳳珠女士共同將回收車上的回收物堆到負載的極限，最後將所有物件丟入運河，河中漂浮的回收物小島與主辦方推動城市文化、期望人們看到運河未來美好的想像形成明顯反差，「物件」的價值經不同人之手產生了不同可能，可以是進入回收廠、亦可能進入了美術館。

慣以戲謔荒謬的行動演出探討當下生活議題的程展緯（Luke CHING Chin Wai）多年來在藝術家與城市觀察者雙重角色之間游走，他以獨特的論述加上個人的幽默風格，回應政治與文化的衝擊，並提出質問。他於2013年獲得保全人員認證，兼職於大小公營、私營機構，透過自發觀察的實踐，試圖重建一個現實與概念共存的都會生活方式。

不同形式的拼貼實踐，能夠拼湊出不同的社會結構與觀察視角，拼湊出一個事實、一樁陰謀、一齣鬧劇，又或是一個未來想像。周育正（CHOU Yu-Cheng）的創作實踐中，透過機制、藝術史、自傳等議題不斷地探究現代性的演繹。參展作品《電鍍金，保持冷靜，鍍鋁鋅版，祈禱，漸層，灰燼，抗議，不均，不滿，資本，香爐，佼存，激動，擊，日光。二》演繹個人於社交環境中不斷循環的心理情境，在冗長的作品詞彙中思考情感、物件與場域的關聯，以及資本主義下的經濟與社會現況是一種受控下的亂象，一個設計好的體制與詭計。

梁御東（Ocean LEUNG）的創作探索藝術與社會之間相互操縱、既弔詭又矛盾的關係。他將街道上政府廣宣海報重新剪輯與排列，影射成各式常見商品，試圖透過藝術實踐挑戰權威的政治導致階層分化的現實。葉建邦（YIP Kin Bon ）裝置《喬曉陽於2013年3月24日的演講》由250張剪報組成，篡改與剪輯報紙上刊登的政治演講語句，創造了新的敘事與某些潛伏的陰謀，不全的句子揭示了語言的想像力量。

王鼎曄（Wang Ding-Yeh）《電擊肖像》（Portrait Under Electric Shock）與《瘋狂電擊-中華民國國旗歌》（Madness Electric Shock - Flag Song）提出存在於社會生活中的麻痺狀態，在國家規範下所唱詠的升旗歌曲宛如一種集體的麻醉行為，緩慢地無意識行徑，不自然、不自覺地前進；試圖探討社會無意識的行為狀態，抽搐、痙攣般的長期上演著。黃彥穎（HUNAG Yen Ying）兩件立體作品為亞洲文化中常見物件，具常規展示功能，《Your 20th-century Tree》看似亞洲常見的桌上盆栽，實為爆炸雲，藉此諷刺戰爭其實是掌權者的裝飾品。

另一件作品《國》（Islands）則是一幅橫刻匾額，顛覆匾額書寫形式，當「國」躺著時，國不像國，反像是座島嶼或是一張想像的烏托邦地圖；當意義與形式改變，符號轉化、身分轉換，不斷的轉折之間生產出多重思想運動的可能。同樣操弄日常物件的可能想像，鄧國騫（TANG Kwok Hin）特製精美的透明手提箱中裝滿容易辨識、常見的文件與物件，隨著他的旅行途徑從香港至紐約，紀錄機場通關與沿途的互動，審視藝術與生活的距離。

展覽開幕當日，致力在紐約推動亞洲藝術文化的知名機構「亞洲藝術文獻庫」(Asian Art Archive)負責人Jane DeBevoise亦特別邀集此間關注亞洲藝術動態的策展人和藝術家於開幕前前往參觀，近距離與兩位策展人和五位特別從台灣、香港前來出席的藝術家交流，參觀者對於兩岸三地藝術家對現代生活的觀察，以及亦詼諧亦嚴肅、似輕又重的另類提案印象深刻。

本活動由紐約紐約拉瑪瑪藝術中心（La MaMa Galleria）、紐約inCube Arts藝術中心合辦，除中華民國文化部外，亦獲紐約亞洲藝術文獻庫(Asian Art Archive）、香港貿發局、香港特別行政區政府贊助。

(中時電子報)