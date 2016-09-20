普丁指俄駭客揭發禁藥組織虛偽決定

前陣子俄羅斯駭客入侵世界反運動禁藥組織，揭露美國運動員也服用禁藥，引發軒然大波，總統普丁周一表示，駭客的此一行動，令公眾關注俄羅斯運動員被禁止參加里約奧運的「虛偽」決定。

而在同時，俄羅斯網路間諜組織Fancy Bear，周一再度公開另一批奧運運動員的資料，指控這些運動員獲世界反禁藥組織批准使用禁藥。

俄羅斯普丁說：「雖然我們不同意駭客的行動，但他卻揭發參加奧運的運動員，服用禁藥使得在競賽中處於優勢。」他更進一步強調，俄羅斯運動員反而被懷疑服用禁藥，遭禁止參加里約奧運，批評這決定實在是相當不誠實、虛偽和懦弱。

(中時電子報)