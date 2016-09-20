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公民行動力創造新價值「青村沙龍-公私協力共創青年世代」

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文化部長鄭麗君等貴賓與青年村落計畫獲獎者留下合影
文化部長鄭麗君等貴賓與青年村落計畫獲獎者留下合影。（文化部提供）

「公私協力共創青年世代」是國家永續文化及世代傳承發展中，應該被重視的價值。不只是中央到地方政府應合作領頭行動，更需民間私部門如NPO、NGO投入關心陪伴，邀請更多民間企業對青年世代的友善協助，讓企業社會責任（CSR）獲得體現。

文化部鄭麗君部長透過青年村落文化行動計畫之交流見學場合，特別規劃「青村沙龍-公私協力共創青年世代」專題論壇，邀請長期以「文化立縣」、「實現青年圓夢，協助青年創業創新」為施政重點的宜蘭縣林聰賢縣長，以及結合社會賢達，於宜蘭頭城推動「Glocal(夠local)全球在地創業學院」，深度陪伴青年深耕在地知識發展文化經濟，臺北市三創協會理事長柯承恩先生(臺大名譽教授/行政院科技會報委員)；從各自公私部門的不同角色及專業領域下，倡談如何共同協力為青年舖陳現在及未來的關鍵一哩路，並搭建青年新世代及永續國家世代傳承之橋梁。

「青村沙龍-公私協力共創青年世代」專題論壇上與青年進行交流與對話
左起宜蘭縣長林聰賢、文化部長鄭麗君、台北市三創協會理事長柯承恩於「青村沙龍-公私協力共創青年世代」專題論壇上與青年進行交流與對話。（文化部提供）

鄭部長談到社造將邁入第三個10年，未來將更以文化為出發點，在地深耕參與為基礎，進一步以「展望21世紀臺灣文化的總體營造」為目標，以系統化建構整合大量的文史研究資料，促進讓文化的近用和藝文加值創新有更多可能。部長以樹為比喻，文化除要努力向下扎根外，更要涵納不同的養分，創新發展，才能深根茁壯。因此，在開放的社會中，鼓勵年輕人找到接地氣的方式，扮演在地的知識達人，累積與轉化出在地故事和風格，並勇於進行組織的創新，以及展現台灣文化面貌，從在地出發進行國際連結，提升與創造文化經濟的底蘊。

為讓台灣文化、藝術內涵持續提升，皆須要長期系統性推動工作，目前行政院成立文化會報，設置「文化保存與社區營造專案小組」及「內容產業振興組」等5個常態性專案小組，將邀請相關機構、地方政府及民間機關團體代表參加，透過通盤的整理，共同討論研議未來跨部會、跨域整合的策略，期待從歷史、教育、藝術等扎根，帶動更多人發揚在地文化，讓臺灣特色從在地文化長出。

宜蘭的地方治理是台灣地方政府一個十分重要的個案，宜蘭縣林聰賢縣長提到循著「文化立縣」的施政方針，從地景改造、大型文化活動策劃舉辦、推動社區總體營造等累積了民眾高度的地方認同、光榮感。縣府透過鏈結人民的認同感與對土地的感情，將自然環境、地方文史、節慶活動等觀光資源進行異質結合，使得地方的人文地景可以得到保存及活化，並創造經濟價值。而這種跨單位的合作，可以歸納出「公私協力、上下並進、相互滲透、內外交互」等四個溝通機制，在取得多數利害關係人支持下，促使資源更有效的運用，形成出獨特的文化態度和地方經營成果，讓青年人返鄉有更多的希望。

柯理事長表示，透過成立「Glocal(夠local)全球在地創業學院」，希望培育具有理想的創業青年團隊，運用創新服務技術及開拓國際視野解決問題能力，導入企業創新課程的相關資源，提升創業品質，成為具有國際視野的地方特色產業。更期許青年要有企圖心和抱負，鼓勵可以早點走入社區，深入了解社會問題，磨練自己解決問題的能力。而目前選擇先以宜蘭做為培育青年的第一站，協助青年團隊翻轉出社會新價值。同時，也希望青年應運用身邊豐富的資源，與社會密切結合，這一股投入付出，更能形成發展公私互助、自助人助的機會。

專題座談後，部長一行人參觀青年實作據點及走踏老街重要文化資產，體驗青年如何轉換在地知識，創造頭城老街文化新價值。包括青村計畫實作青年彭仁鴻先生-「傳城興盛－青銀文化微創聚落計畫」，改造老鎮長邱金魚故居，並命名為「金魚．厝邊」希望作為頭城老街的創客空間，並推出一系列青銀交流共創活動，建立「孝養網絡」等，帶動在地青年從事文化創業及就業機會；此外，還參觀頭城老街藝術季作品、李榮春文學館及頭城老街重要文化資產等。

另面對網路青世代對當代議題常走在最前面，用全新想像和行動力，想去突破與改變。而當前臺灣所累積的公民參與的社會力，正在世代交棒，需要有更多參與機會與互動平台，讓具有理想、熱誠的青年，連結社會資源、互相激盪學習共同走出未來發展方向，為社會蓄積更多創新改變的動能。

鄭部長希望能藉此經驗分享的機會，號召更多公私部門一起協助青年的社會行動，讓更多企業把青年世代傳承之使命設定為企業重要的社會責任之一，讓公私協力共創青年世代的發展與茁壯。

(中時電子報)

文化部長鄭麗君
文化部長鄭麗君於論壇結束後訪視頭城老街青年實作據點及重要文化資產。（文化部提供）
關鍵字：文化部青村沙龍鄭麗君
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