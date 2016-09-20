公民行動力創造新價值「青村沙龍-公私協力共創青年世代」

文化部長鄭麗君等貴賓與青年村落計畫獲獎者留下合影。（文化部提供）

「公私協力共創青年世代」是國家永續文化及世代傳承發展中，應該被重視的價值。不只是中央到地方政府應合作領頭行動，更需民間私部門如NPO、NGO投入關心陪伴，邀請更多民間企業對青年世代的友善協助，讓企業社會責任（CSR）獲得體現。

文化部鄭麗君部長透過青年村落文化行動計畫之交流見學場合，特別規劃「青村沙龍-公私協力共創青年世代」專題論壇，邀請長期以「文化立縣」、「實現青年圓夢，協助青年創業創新」為施政重點的宜蘭縣林聰賢縣長，以及結合社會賢達，於宜蘭頭城推動「Glocal(夠local)全球在地創業學院」，深度陪伴青年深耕在地知識發展文化經濟，臺北市三創協會理事長柯承恩先生(臺大名譽教授/行政院科技會報委員)；從各自公私部門的不同角色及專業領域下，倡談如何共同協力為青年舖陳現在及未來的關鍵一哩路，並搭建青年新世代及永續國家世代傳承之橋梁。

左起宜蘭縣長林聰賢、文化部長鄭麗君、台北市三創協會理事長柯承恩於「青村沙龍-公私協力共創青年世代」專題論壇上與青年進行交流與對話。（文化部提供）

鄭部長談到社造將邁入第三個10年，未來將更以文化為出發點，在地深耕參與為基礎，進一步以「展望21世紀臺灣文化的總體營造」為目標，以系統化建構整合大量的文史研究資料，促進讓文化的近用和藝文加值創新有更多可能。部長以樹為比喻，文化除要努力向下扎根外，更要涵納不同的養分，創新發展，才能深根茁壯。因此，在開放的社會中，鼓勵年輕人找到接地氣的方式，扮演在地的知識達人，累積與轉化出在地故事和風格，並勇於進行組織的創新，以及展現台灣文化面貌，從在地出發進行國際連結，提升與創造文化經濟的底蘊。

為讓台灣文化、藝術內涵持續提升，皆須要長期系統性推動工作，目前行政院成立文化會報，設置「文化保存與社區營造專案小組」及「內容產業振興組」等5個常態性專案小組，將邀請相關機構、地方政府及民間機關團體代表參加，透過通盤的整理，共同討論研議未來跨部會、跨域整合的策略，期待從歷史、教育、藝術等扎根，帶動更多人發揚在地文化，讓臺灣特色從在地文化長出。

宜蘭的地方治理是台灣地方政府一個十分重要的個案，宜蘭縣林聰賢縣長提到循著「文化立縣」的施政方針，從地景改造、大型文化活動策劃舉辦、推動社區總體營造等累積了民眾高度的地方認同、光榮感。縣府透過鏈結人民的認同感與對土地的感情，將自然環境、地方文史、節慶活動等觀光資源進行異質結合，使得地方的人文地景可以得到保存及活化，並創造經濟價值。而這種跨單位的合作，可以歸納出「公私協力、上下並進、相互滲透、內外交互」等四個溝通機制，在取得多數利害關係人支持下，促使資源更有效的運用，形成出獨特的文化態度和地方經營成果，讓青年人返鄉有更多的希望。

柯理事長表示，透過成立「Glocal(夠local)全球在地創業學院」，希望培育具有理想的創業青年團隊，運用創新服務技術及開拓國際視野解決問題能力，導入企業創新課程的相關資源，提升創業品質，成為具有國際視野的地方特色產業。更期許青年要有企圖心和抱負，鼓勵可以早點走入社區，深入了解社會問題，磨練自己解決問題的能力。而目前選擇先以宜蘭做為培育青年的第一站，協助青年團隊翻轉出社會新價值。同時，也希望青年應運用身邊豐富的資源，與社會密切結合，這一股投入付出，更能形成發展公私互助、自助人助的機會。

專題座談後，部長一行人參觀青年實作據點及走踏老街重要文化資產，體驗青年如何轉換在地知識，創造頭城老街文化新價值。包括青村計畫實作青年彭仁鴻先生-「傳城興盛－青銀文化微創聚落計畫」，改造老鎮長邱金魚故居，並命名為「金魚．厝邊」希望作為頭城老街的創客空間，並推出一系列青銀交流共創活動，建立「孝養網絡」等，帶動在地青年從事文化創業及就業機會；此外，還參觀頭城老街藝術季作品、李榮春文學館及頭城老街重要文化資產等。

另面對網路青世代對當代議題常走在最前面，用全新想像和行動力，想去突破與改變。而當前臺灣所累積的公民參與的社會力，正在世代交棒，需要有更多參與機會與互動平台，讓具有理想、熱誠的青年，連結社會資源、互相激盪學習共同走出未來發展方向，為社會蓄積更多創新改變的動能。

鄭部長希望能藉此經驗分享的機會，號召更多公私部門一起協助青年的社會行動，讓更多企業把青年世代傳承之使命設定為企業重要的社會責任之一，讓公私協力共創青年世代的發展與茁壯。

(中時電子報)