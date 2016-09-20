東北風帶水氣 北部東半部偶雨 溫度略降
今天由於東北風稍增強，台灣東半部、北部地區及馬祖有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
在氣溫方面，也是受到東北風帶來的稍涼空氣所影響，各地清晨夜間低溫約在24到26度，白天的高溫，在雲量較多的北部東半部大約是28到30度，中南部則約是31到32度。
而北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有長浪發生；中部以北、東南部沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風，請多加留意。
這周台灣的天氣由於北方大陸高壓南下，台灣附近明顯吹著偏北風，因此略涼些，且只有迎風面的靠山區，在新北市及宜蘭容易有局部短暫陣雨。溫度也會下滑，和夏季的天氣有些差異，明顯舒適許多。
未來1、2周的天氣則還是太平洋高壓主宰西太平洋的天氣，還是有熱帶擾動或是低壓生成，不過都還有待觀察，這時候的變動度仍太高。至於在今天空氣品質部分，20日全台各地及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5指標為低等級。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。