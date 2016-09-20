東北風帶水氣 北部東半部偶雨 溫度略降

由於東北風帶來水氣，今天北部、東半部有雨，溫度也會略降。(報系資料照片)

今天由於東北風稍增強，台灣東半部、北部地區及馬祖有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

在氣溫方面，也是受到東北風帶來的稍涼空氣所影響，各地清晨夜間低溫約在24到26度，白天的高溫，在雲量較多的北部東半部大約是28到30度，中南部則約是31到32度。

而北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有長浪發生；中部以北、東南部沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風，請多加留意。

這周台灣的天氣由於北方大陸高壓南下，台灣附近明顯吹著偏北風，因此略涼些，且只有迎風面的靠山區，在新北市及宜蘭容易有局部短暫陣雨。溫度也會下滑，和夏季的天氣有些差異，明顯舒適許多。

未來1、2周的天氣則還是太平洋高壓主宰西太平洋的天氣，還是有熱帶擾動或是低壓生成，不過都還有待觀察，這時候的變動度仍太高。至於在今天空氣品質部分，20日全台各地及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5指標為低等級。

(中時電子報)