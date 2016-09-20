OPEC或將達成限產協議 國際油價小揚

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由於石油輸出國家組織（OPEC）會員國委內瑞拉暗示組織內部即將達成限產協議，同時市場對利比亞和奈及利亞供油出現疑慮，國際油價今天小漲。

紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價攀升27美分，以每桶43.30美元作收。

倫敦北海布倫特原油11月交割價上揚22美分，收在每桶45.95美元。1050920

(中央社)