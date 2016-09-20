洪易 Fancy Animal Carnival公共藝術展 驚艷紐約百老匯時尚特區

洪易與其藝術品。（本報系資料照 鄧博仁攝）

一年一度的紐約百老匯時尚特區公共藝術展即將登場，來自台灣的印象畫廊與藝術家洪易從全球百位競爭者中脫穎而出，獲得時尚特區聯盟邀請，將於9月20日起在百老匯街區36街至41街之間，展出包括圓龍、熊貓家族、大牛、龍馬、三羊開泰、長景祿、鷹鴿水水牛、駱駝等十一件大型作品。開幕當日並將邀請臺灣作曲家音樂表演及進行雕塑作品導覽，讓紐約人文薈萃感受洪易作品魅力及時尚氣氛。

洪易本次展覽主題名為「花漾動物嘉年華」（Fancy Animal Carnival），每件作品都帶著藝術家天馬行空的想像力，將從全球最大的百貨公司-紐約梅西百貨總部，一路陳列至時代廣場；展出時間自今年9月到明年4月，展期長達八個月且跨越聖誕節及新年，屆時來自世界各地的遊客，都能一同欣賞這些來自台灣、充滿創意且幸福快樂的公共藝術裝置。

洪易的彩繪雕塑作品近年來已陸續在國內外重要場域展現丰姿，包括臺北花博、日本東京箱根雕刻之森美術館、舊金山市政中心廣場展覽等。他的立體雕塑傳遞出飽滿、圓融、自然及渾然天成的大氣魄。在洪易一系列以動物為主題的雕塑世界中，動物與人類是好朋友，每一種動物的造型都被賦予趣味性的生命特徵，以充滿故事性的超現實文化符號及繽紛的色彩，呈現出獨特的喜悅與幸福感。

「紐約時尚特區」位在曼哈頓的心臟地帶，緊鄰時代廣場，是紐約時尚的匯集地，時尚特區聯盟副總裁Gerald Scupp表示：「百老匯街一天有五萬的人流，各國的遊客、紐約客、時尚人士，皆薈萃在此地。」本展為台灣藝術家在美國東岸規模最大及曝光最久的公共藝術展出，可謂台灣藝術前進國際舞台的重要里程碑。駐紐約台北文化中心的游淑靜主任亦獻上祝賀：「我們希望藝術家洪易作品能讓不同的觀眾看見，這將會是一個有意義的公共藝術展覽，促進台灣藝術和文化的國際交流。」

此次印象畫廊將帶領龐大工作團隊前來紐約布展，並訂於9月19日周一晚間7時於駐紐約台北經濟文化辦事處地下一樓視聽室舉辦座談，藝術家洪易將分享其精彩的創作歷程，喜愛洪易的朋友不要錯過此難得之講座。

洪易 Fancy Animal Carnival公共藝術展

展出地點：紐約百老匯時尚特區（Broadway between 36th street & 41th Street）

展出時間：2016/9/20/-2017/4/15

(中時電子報)