揭密 五千年前最古老木乃伊死因為...
擁有5300年歷史的木乃伊冰人奧茨（Iceman Ötzi）是目前被發現最古老的木乃伊，目前正逢出土25周年紀念，科學家指出，奧茨可能患有心血管疾病，並且死因為謀殺，中箭後死亡。
1991年一名德國遊客阿爾卑斯山上的冰雪裡發現了這具木乃伊，也因山上高寒氣候，使這具木乃伊得以完好地保存下來，科學家在新科技的幫助下，也可以一窺冰封5300年的歷史。
有專家在研討會上指出，奧茨胃部的殘餘物，顯示他死前12小時曾吃過烤羊肉，更發現他肚內存有細菌，其腸道內有30種花粉，加上牙齒琺瑯質的同位素分析，顯示他居於阿爾卑斯山南部地區。專家更指出，奧茲患有乳糖不耐症，而且並有容易患心血管疾病基因，甚至有動脈硬化情況，這些皆被視為現代人才有的疾病，其實5000年前已經出現。
早在2001年科學家便在其左肩，發現一支石製箭頭，估計他背後中箭死亡，死時大約45歲，另外則有科學家推斷他是中箭後失去意識，腦部受到猛烈撞擊而死。
(中時電子報)
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