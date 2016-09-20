北韓試驗新火箭發動機 擬發射地球同步軌道衛星
據朝中社今(20)日報道，北韓日前成功進行衛星運載火箭新型大功率發動機地上點火試驗。並且，北韓最高領導人金正恩到現場進行指導並表示，北韓今後要發射更多不同用途的衛星，幾年內成為「地球同步軌道衛星國家」。
報導說，此次試驗的目的是為了最終驗證大功率發動機在一定工作時間內的發動機燃燒室燃燒特性、各類操作系統的運作準確性和結構可靠性。報導未提及試驗日期。
報導說，金正恩下達了試驗開始命令。大功率發動機的成功製造，為北韓在國家宇宙開發5年計劃期間研發衛星運載火箭提供了科技保證，使北韓具備了運載發射地球觀測衛星等各類衛星的能力。
地球同步衛星是一種永遠固定在地球上空某個位置的衛星。必須和地球自轉週期時間一樣，繞一圈地球的時間是23小時又56分4秒（以恆星日為準），同時高度需維持在35786公里左右。同步衛星只能定點在赤道上空。
(中時電子報)
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