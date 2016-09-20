MLB》殷仔5上遇亂流 挨轟3分炮退場
左肘扭傷的陳偉殷20日傷癒復出，先發對陣國東龍頭國民隊。殷仔前4局表現接近完美，面對12人次打者僅被擊出1安，未料5局上遭遇亂流，被敲兩支安打後，1記90哩失投速球被艾斯皮諾沙敲出左外野3分炮。
殷仔挨轟後被總教練麥汀利換下，此役先發4.2局投66球，含44球，被敲4安包括1轟，飆出3K且沒有四壞球，失掉3分全為責失，自責分率上升到5.04。殷仔退場時馬林魚以2比3落後，成為敗投候選人。
缺席兩個月的殷仔別來無恙，1局上就連飆兩K，第2局甚至只用5球就解決對手，2局下「怪力男」史坦頓也逮住國民右投柯爾的84哩滑球，以復出後首轟力挺殷仔，3局結束馬林魚以2比0領先國民。
國民強力左打哈波沒有先發，排出全右打的打序對付殷仔。殷仔開賽後用球數極為精簡，1局上只用了11球就連退3人，還飆出兩K。
殷仔2局上面對國民中心打線，雖然第1球就被4棒捕手拉莫斯敲出右外野安打，但立刻用曲球讓齊瑪曼擊出三壘彈跳球，上演雙殺守備，最後只用5球就結束該局，前兩局只用了省力的16球。
史坦頓之前因為鼠蹊拉傷缺陣，今為復出後第2次擔任先發野手，擔綱第5棒鎮守右外野，2局下就以左外野大號陽春炮相挺，也是他本季第26轟。
3局下殷仔率先踏入打擊區，雖然慘遭三振，但隨後歐蘇納三壘打，葉利奇補上場地規則二壘打，替馬林魚添得第2分。
包括第2局的雙殺打，殷仔前4局都讓對手3上3下，未料5局上1出局後先後齊瑪曼敲出中間安打，接著讓海希打到棒頭，但落點絕佳形成二壘後方安打。殷仔面對一、三壘有人危機，和艾斯皮諾沙纏鬥到第6球，一記失投不幸被逮個正著，也讓殷仔下台一鞠躬，沒能完成賽前設定的80球目標。
(中時電子報)
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