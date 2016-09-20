北韓宣布 成功測試高功率發動機

我要評比

北韓中央通信社今天報導，北韓已針對1種新式高功率火箭式發動機進行了成功的地面測試。

報導中說，這種發動機將使北韓「擁有足夠的酬載能力來發射地球觀測衛星等各種人造衛星，以達到世界水準」。1050920

(中央社)