敘利亞停火結束再爆戰火

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敘利亞昨(19)日宣告俄羅斯與美國商定的1週停火結束後，政府軍當天即在中部哈馬省對反政府武裝聯盟發動攻擊，打死近30名武裝分子。

此外，政府軍在其位於北部阿勒坡省的多個據點遭襲後進行反擊，打死了多名武裝分子。

(中時電子報)