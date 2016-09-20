2016台北設計之都「國際設計週論壇」即日起開放報名

設計之都「國際設計週論壇」將在10月18日登場，此論壇為台灣首次集合來自全球4大洲、16大指標性設計週頂尖策展人，將分享城市創意產業最新發展趨勢以及如何帶動城市創意經濟，活動免費參加，即日起開放報名，喜愛設計的民眾不要錯過。（2016台北世界設計之都提供）

10月設計之都即將進入活動高峰期，接連舉辦「2016台北國際設計大展」、「國際設計政策論壇」及「國際設計週論壇」3大活動，繼8月底開放「國際設計政策論壇」報名以來，第一天就湧入超過150人民眾熱情響應，短短3日報名人數就破千人，活動精彩令人期待！而喜愛設計的民眾千萬不要錯過，還有另一場「國際設計週論壇」也將在10月18日登場，此論壇為台灣首次集合來自全球4大洲、16大指標性設計週頂尖策展人，將分享城市創意產業最新發展趨勢以及如何帶動城市創意經濟，活動免費參加，即日起開放報名，300個座位額滿為止

16位頂尖策展人 分享策展經驗打造獨特設計週活絡產業

設計之都「國際設計週論壇」此次邀請16個城市設計週代表齊聚台北，各個都是世界各地極具影響力的策展人，包括全球知名的米蘭設計週、風格獨具的巴黎設計節、北歐地區最大的芬蘭赫爾辛基設計週、美洲地區的墨西哥設計週與墨西哥設計節、澳洲的雪梨設計節等、亞洲地區則有東京設計週、北京國際設計週、清邁設計週等，論壇將以「全球設計觀點」、「亞洲設計勢力」及「世界設計之都」為題，除了交流設計展會經營模式與經驗分享外，期望透過對話交流，分享城市創新品牌經濟，並開拓台灣設計向海外發展的機會，算算台灣與這16個設計週城市來回飛行距離總和達18萬5千公里，足足可以環繞地球4圈半，機會難得千萬不要錯過！

其中「全球設計觀點」主題將由米蘭設計週、荷蘭設計週等6位代表分享策展經驗、一窺設計趨勢。像是全球知名的米蘭設計週，其中最受矚目的會外展Ventura Lamburate是內行人都不會錯過的行程，此次將由創辦人暨藝術總監Margriet Vollenberg來台分享該展如何以概念性、實驗性、不可預測的創意獲取注意，並同時向紐約、柏林等國際大城輻射發展。倫敦設計節三大活動之一的designjunction，副總監Will Sorrell將帶來幕後推動的策略思維，如何打破傳統商展型式，用年輕創新的手法將當代最佳設計品牌與消費者產生連結，進而成為倫敦設計節不可錯過的設計活動。還有具前衛風格的荷蘭設計週代表Ingrid Van der Wacht，將分享設計週經驗與歐洲最具影響力的恩荷芬設計學院畢業展，以及如何贏得「在荷蘭設計週看到的設計，將在兩年後的米蘭展上出現」的美名。

除此之外，風格獨具的巴黎設計節(D’Days)總監Scott Longfellow將分享策展經驗，如何吸引設計師、藝術家和企業人士共同參與。還有澳洲雪梨設計節，這個世界上少數由博物館發起並壯大的設計節，總監Janson Hews將分享雪梨設計節帶有不少科技色彩，擅於結合科技與互動體驗的特色。

亞洲設計新勢力 善用當地文化語彙賦予展會獨特性與價值

近年來，亞洲設計受到全球矚目，不同城市、型態各異的設計展會吸引許多設計迷特地去朝聖，因此「亞洲新勢力」主題特別邀請亞洲地區規模最大的設計展會東京設計週，自1986年開始至今剛好30週年，展出內容包括建築、室內設計、平面設計、產品設計、多媒體與藝術，聚集全球頂尖設計師與藝術家，年年吸引全球設計旅人特地前來。此外，還有連結創意設計與經營管理的香港設計營商周；結合傳統胡同與設計，兼具展示、交流、交易功能於一身的北京國際設計週；以及積極促進新加坡設計產業與民間交流的SingaPlural、和做為泰國在地工藝與設計年度慶典的清邁設計週、主打國際高端設計藝品與中東設計的杜拜設計節等，看看各個城市如何運用當地的文化語彙，賦予展會的獨特性與價值，以及設計展會如何結合城市發展，進而活絡當地的設計產業。

台灣設計走向國際 設計師週邁入10週年

「世界設計之都」主題將邀請2012世界設計之都芬蘭赫爾辛基設計週創辦人Kari Korkman來台，這個北歐地區最大的設計展會，看設計如何成為芬蘭人每日生活的一部分。以及2018年世界設計之都墨西哥，當地兩個具代表性的墨西哥設計週與墨西哥設計節，皆致力於讓本土設計與國際對話，促進在地工藝與設計國際化。

今年不僅是台北主辦世界設計之都的一年，也是台灣設計師週自2007年首次舉辦以來的第10週年，標誌著台灣這10年來，政府與民間在設計所投入的努力已逐漸開花結果，台灣設計在國際上的能見度與品牌力也逐步提升。台北今年舉辦台灣首次、邀集全球16大設計週齊聚台灣的國際論壇，顯示出台灣設計界的蓬勃活力與豐沛能量。

限時短講配沙龍 刺激全球創意激盪

本次論壇16位設計週策展人將以限時短講的方式進行，不僅萃煉出講者最精華的觀點，也讓聽眾在最短時間接收最大量多元的思維。緊接著的沙龍座談，藉由拋出一連串的問題，讓講者與現場觀眾進一步互動交流。除了策展人經驗分享，也將探討設計週未來的機會與挑戰、設計人才的培育與推廣、城市品牌與國際行銷等發展創意經濟的關鍵議題，激盪國內外創意與經驗交鋒，精彩對話值得期待！

設計之都「國際設計週論壇」將在10月18日登場。（2016台北世界設計之都提供）

2016台北設計之都「國際設計週論壇」

論壇時間：10/18(二) 13:00-17:00

論壇地點：台北市立美術館B1視聽室（台北市中山北路三段181號）

(中時電子報)