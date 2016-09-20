9月20日各報頭版要聞

重點要聞

●姚立明妻辭北市法務局長

柯市府內閣再傳異動！法務局長楊芳玲昨提出請辭，更在公開信中寫到堅持「依法行政」，多次攔阻市長柯文哲踩「法律紅線」，卻被理解成「有礙市政效率、對抗市長」；她強調，不能認同長官，就要知所進退。市府發言人林鶴明低調表示，柯文哲已收到楊的辭職信，這兩天會請楊來談一下，後續再向外界說明。

●聆聽花開的聲音 台中世界花博識別系統亮相

2018台中世界花卉博覽會將在后里、豐原及外埔3地登場，台中市政府19日公布識別標誌及宣傳口號；最受矚目的識別標誌以台灣地形為底，融合綠色樹葉、藍色水流、橘色花朵詮釋3展區特色，還有令人驚豔的跳躍人形，象徵人與自然的永續共生；宣傳口號「聆聽花開的聲音」呼籲大家敞開心門，用心聆聽土地欲傳達的訊息，市長林佳龍希望透過花博盛會，「讓世界看見台灣！」

●能打到京滬的飛彈 小英不做了

軍方權威消息指出，從李登輝到扁政府時代積極研發，能打到北京、上海的中程地對地飛彈，新政府決定不做了，對大陸釋出善意。據了解，這項代號「雲峰」的中程飛彈研製計畫，馬政府因考量兩岸關係而暫緩，新政府則決定不做了，全案可能由中科院依現況結案，永遠封存。

重點要聞

●又是「可教化」 共謀殺妻女 3條人命 狠夫免死定讞

新北市人夫張鶴齡十年前與人妻蘇玉真外遇，在蘇女慫恿下用乙醚悶死妻子蔡婷宥，連兩名十二歲、八歲女兒也一併殺害，並用手機實況轉播殺人過程給蘇女聽；張男殺兩幼女部分，歷經法院六度判死，更五審更痛斥他「虎毒不食子，殺幼女令人髮指」，但考量他已有悔悟且有復歸社會的教化可能性，改判他兩個無期徒刑，最高法院昨維持免死判決定讞，蔡母怒批「應判死刑！」

●鋒哥雕像被罵爆 廠商道歉遮冠名

台灣巨砲陳金鋒前天引退，廠商與球團獻上號稱千萬雕塑祝賀，但廠商冠名居然比球員名字還顯眼，雕像也被揶揄像澎恰恰，粉絲怒轟：「贊助商跟著鋒哥一起退休吧！」對於外界負評，贊助商昨出面道歉，並研議修改，決定製作台灣巨砲陳金鋒牌匾蓋住冠名，雕塑是否重塑仍須與球團討論。

●Note7預約換機首日破萬

三星Note 7因電池問題，在全球發生多起爆炸事件，據韓聯社報導，三星昨啟動南韓本地約40萬支Note 7換機計劃。國內昨也開放線上預約換機，首日已有逾萬人預約，周五起可領機。台灣三星為加快換機速度，針對本月底前完成預約換機者，加送500元超商購物金。

重點要聞

●楊芳玲請辭 大巨蛋仲裁人李復甸導火線？

北市府法務局長楊芳玲請辭，多數議員表示「不意外」，指市長柯文哲常忽略他人專業，行事風格也與楊理念背道而馳，而大巨蛋仲裁庭的主任仲裁人改由曾彈劾柯的前監委李復甸出任，更是壓垮兩人關係的「最後一根稻草」。

●電業法修法 「電業自由化 無關漲價」

蔡政府列優先法案之一的電業法修法，月底前將送進行政院，力拚立法院本會期過關。面對台電員工抗議，經濟部能源局主任祕書李君禮強調，電業自由化是打開市場、「還權於民」，與未來電價是否上漲、台電是否民營化無關。

●民間組團登陸拉客 主題樂園「先發」

陸客來台人數持續下滑，行政院日前指示觀光局邀集業者赴陸「拉客」，主題樂園業者扛起「先發」重任。六福村、九族文化村、劍湖山、義大世界等國內主題樂園業一行四十人，今將出發赴大陸宣傳，鎖定對岸自由行旅客，明、後兩天分別在上海、南京舉辦「台灣好樂園」推廣會。

重點要聞

●兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元

扯到爆！兆豐銀行紐約分行遭美重罰紛擾近一個月，原因之一竟然是「寫錯字」？行政院昨召開兆豐案督導小組第五次會議，會中揭露，二○一四年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共四．九一億美元，但紐約分行報送美國紐約州金融服務署（ＮＹＤＦＳ）時「誤繕」為四十四．九一億美元，導致外界認為二○一三、二○一四年紐行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額共一一五億美元，實際上應為七十五億美元。

●台大研究 颱風過後 自來水致癌物增2倍

颱風不只造成原水濁度飆升，台灣大學環境工程研究所、成功大學環境工程系聯手，首度證實短期暴雨將影響集水區水質，水中的致癌物總三鹵甲烷（ＴＴＨＭ）、溶解性有機碳（ＤＯＣ）飆升四成到兩倍，且推翻以往把自來水煮沸五分鐘就安全的觀念，提醒民眾風災後的用水需更小心謹慎。

●誦經400次要240萬 法師收不到錢告阿婆

一名俗姓李的法師指控楊姓阿婆要他念誦楞嚴經400次，他念了8個月，還請2名法師幫忙，並代墊其他法師誦經費，阿婆卻拒付240萬元誦經費，害他負債被逐出寺廟；檢方開庭時，法師著袈裟流淚說：「得知阿婆的先生已癌症末期，願意原諒她」，不告了。新北地檢署調查後以證據不足之由，處分不起訴。

(中時電子報)