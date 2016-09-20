陳偉殷復出先發戰國民 首局送2K

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我要評比

美國職棒大聯盟馬林魚隊的投手陳偉殷今天在主場復出先發迎戰國民隊，陳偉殷首局送出2K，並讓對方三上三下，獲得球評稱讚。

陳偉殷7月底因左手肘扭傷進入傷兵名單，歷經接球練習、模擬賽，離開近2個月大聯盟後歸隊。賽前，他本季目前出賽19場都是先發，戰績5勝4敗、防禦率4.99。1050920

(中央社)