歐李會 美中同譴責北韓核試射
美國總統歐巴馬今天在會晤大陸國務院總理李克強時表示，美中同意努力縮小分歧、擴大務實合作以應對挑戰，兩人也都譴責北韓日前的核試射。
白宮傍晚發布新聞資料，簡介這次來紐約參加聯合國大會的李克強與歐巴馬會晤的相關內容，美方的資料未提到兩人談論的話題是否觸及南海與台灣。
白宮指出，歐巴馬和李克強同意，要繼續努力縮小分歧，擴大在應對區域與全球挑戰上的務實合作，以維持雙邊關係健康發展。
北韓核試射及氣候變遷是美中較有共識的議題，白宮提到，雙方都譴責北韓9月9日進行核試射，並將強化透過聯合國安理會及針對北韓的執法管道的協調合作，以實現朝鮮半島無核化；雙方也承諾將盡快讓巴黎氣候協定生效。
兩人也指出，美中間更廣泛的雙邊關係是對雙邊經濟關係及全球經濟的重要貢獻，雙方還討論了中國經濟將轉型朝向以消費趨動為導向的永續成長模式。
歐巴馬還就此敦促中國，要建立對所有在中國發展的企業一個公平競爭的環境；他也鼓勵中國，要加速並繼續努力解決工業產能過剩的問題，培育有利於創新的環境，推動市場匯率機制。
歐巴馬也感謝中國在參與難民峰會上的重要推力。1050920
(中央社)
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