自認做蠢事沒報備 阿沁求愛妻再給機會

阿沁在臉書發文公開向愛妻道歉。(圖/取材自阿沁臉書)

F.I.R.吉他手阿沁和模特兒花花公證結婚後，兩人喜獲愛女「小花苞」，一家三口常在臉書分享生活心得，不過阿沁昨天卻公開表示做了蠢事，沒有跟老婆報備，因此決定獻上「童話」一曲，只希望老婆能再給一次機會。

阿沁積極培養藝圈新秀。(圖/本報系資料照)

阿沁表示以前曾跟老婆約法三章，表示只要有買三千元以上的東西，就要事先報備，不過這次去上海工作，卻擅自買了新衣服跟行李箱沒報備，他表示雖是小事，但對於重視誠信的老婆而言，如果連小事都不忠，那如何取信於老婆，又如何期待誰來相信自己或開創事業，因此他決定自彈自唱「童話」，當作是送給老婆的道歉之歌，最後還不忘來番感性告白「我想變成，童話裡妳愛的那個天使」，讓網友都直呼閃瞎了。

(中時電子報)